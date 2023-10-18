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Новости

18 октября, 20:00

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Московский НПЗ увеличит количество новых насаждений в парках на юго-востоке столицы

Московский НПЗ увеличит количество новых насаждений в парках на юго-востоке столицы

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Московский нефтеперерабатывающий завод увеличит количество новых насаждений в парках и скверах на юго-востоке столицы. В этот раз в рамках социального проекта "Зеленая среда" на набережной Капотни и на территории района высадят сотни деревьев и несколько тысяч кустарников.

В этой работе участвуют сотрудники НПЗ, местные жители и волонтеры. В качестве саженцев выбраны популярные среди москвичей и неприхотливые в уходе клены, сосны, ивы и акации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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