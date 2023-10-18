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18 октября, 13:45

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Благоустройство началось у Белорусского вокзала и станции метро "Белорусская"

Благоустройство началось у Белорусского вокзала и станции метро "Белорусская"

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У Белорусского вокзала и станции метро "Белорусская" началось благоустройство. Там сделают прогулочную зону и места для отдыха, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проект входит в комплекс "Тверская Застава". Рабочие заменят покрытие на тротуарах, дорогах, а также установят фонари и переложат газоны. Согласно концепции многофункционального комплекса, в одном пространстве совместят общественные, деловые и торговые территории.

Весь необходимый транспорт есть рядом. Им обеспечены более 250 тысяч жителей соседних районов.

Многофункциональный комплекс должны передать городу в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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