Около 14 тыс подъездов отремонтировали в Москве в этом году

Около 14 тысяч подъездов отремонтировали в Москве в этом году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В городе действует стандарт для таких работ. В него входит покраска потолков, стен, а при необходимости ремонтируют окна, перила и ступени.

Кроме того, меняют таблички с номерами этажей и освещение. В порядок также приводят почтовые ящики, облицовку. Провода убирают в специальные короба, а трубопроводы получают новую теплоизоляцию.

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