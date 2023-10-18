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18 октября, 07:45

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Новый корпус детской больницы святого Владимира откроют в столице в 2025 году

Новый корпус детской больницы святого Владимира откроют в столице в 2025 году

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Новый корпус детской больницы святого Владимира откроют в Москве в 2025 году. Это один из крупнейших проектов здравоохранения, который создают по Адресной инвестиционной программе. В корпусе будет 8 этажей, а также разместятся 20 отделений с 15 операционными.

Как рассказал Сергей Собянин, в Москве идет масштабное строительство новых стационарных корпусов. Одновременно строят девять больниц, в том числе онкологические, инфекционные, детские и флагманские корпуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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