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Город

В Москве стартовал прием заявок на создание инновационных решений для транспорта

В Москве стартовал прием заявок на создание инновационных решений для транспорта

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В Москве начали принимать заявки от компаний, создающих инновационные разработки для столичного транспорта. За время работы программы удалось внедрить порядка 100 пилотных проектов.

Среди них представлены новейшие электробусы, микроклимат в салоне и роботизация бизнес-процессов. Что нового появилось на городских маршрутах? Как технологии делают поездки комфортнее для пассажиров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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