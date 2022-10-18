В Москве стартовал прием заявок на создание инновационных решений для транспорта

В Москве начали принимать заявки от компаний, создающих инновационные разработки для столичного транспорта. За время работы программы удалось внедрить порядка 100 пилотных проектов.

Среди них представлены новейшие электробусы, микроклимат в салоне и роботизация бизнес-процессов. Что нового появилось на городских маршрутах? Как технологии делают поездки комфортнее для пассажиров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.