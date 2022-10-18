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"Утро": в ЦОДД рассказали о заторах на дорогах Москвы

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Трафик на столичных дорогах оценили в 6 баллов. Общая протяженность заторов в городе составляет 126 километров.

Затруднено движение по внешней стороне на севере Третьего транспортного кольца. Плотный затор образовался от Русаковской до Хорошевской эстакады. На участке после Беговой улицы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один из участников перекрыл правый ряд. Длина затора – более 5 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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