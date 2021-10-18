В Пресненском районе столицы почти завершилось масштабное благоустройство. Сейчас подходят к концу работы на улице Красная Пресня. Уже реконструирован парк Декабрьского восстания.

Историческая улица Красная Пресня стала очередным местом притяжения для москвичей и гостей столицы. Рядом расположен московский зоопарк, универмаг Мосторга, памятник Героям революции 1905 года, музей-квартира семьи Маяковских и парк Декабрьского восстания.

Для того, чтобы у пешеходов появился простор для прогулок здесь расширили тротуары и скоро начнут озеленять территорию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.