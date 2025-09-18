Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 23:30

Город

Москва поделится опытом управления горхозяйством на форуме развития ЖКХ

Москва поделится опытом управления горхозяйством на форуме развития ЖКХ

Около 50 тысяч человек примут участие в Московском марафоне

Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год

Историческую сцену Театра Олега Табакова открыли после реконструкции

Строительство одного из крупнейших дорожных проектов в Москве подходит к концу

В "Зарядье" прошла сессия "Умный город 2050. Сценарии будущего"

Посвященная бойцам СВО экспозиция откроется в парке Победы

"Новости дня": Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации по гриппу в Москве

"Новости дня": детскую площадку обустроили на Бирюлевской улице

"Московский патруль": в столице прошли учения спецотрядов быстрого реагирования

Всероссийский форум развития ЖКХ проходит в столице. На этом масштабном мероприятии Москва делится с регионами уникальным опытом управления городским хозяйством и создания комфортной городской среды.

Представители регионов участвуют в работе круглых столов. Также для гостей устраивают экскурсии по столичным предприятиям. Среди них – центр управления комплекса городского хозяйства Москвы, где находится система "112".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городЖКХвидеоЕкатерина Кузнеченкова