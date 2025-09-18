Москва поделится опытом управления горхозяйством на форуме развития ЖКХ

Всероссийский форум развития ЖКХ проходит в столице. На этом масштабном мероприятии Москва делится с регионами уникальным опытом управления городским хозяйством и создания комфортной городской среды.

Представители регионов участвуют в работе круглых столов. Также для гостей устраивают экскурсии по столичным предприятиям. Среди них – центр управления комплекса городского хозяйства Москвы, где находится система "112".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.