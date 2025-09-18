Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 13:15

Город

Путепровод в форме подковы построят на северо-востоке Москвы

Путепровод в форме подковы построят на северо-востоке Москвы

"Моя Москва": Валерий Баринов. Часть 2

"Улицы московские": Воронцовская

"Мой район. Место встречи": Мещанский район с Марией Голубкиной

Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год

Собянин рассказал о возвращении индустриальных предприятий в Москву

"Специальный репортаж": говорит Москва

"Деньги 24": пленарное заседание открыло Московский финансовый форум

Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку, но рецессии нет

"Утро": москвичам рассказали о погоде 18 сентября

На северо-востоке Москвы построят новый путепровод в форме подковы. Он соединит Анадырский и Хибинский проезды, а переход будет перекинут над путями, что позволит сохранить соседние постройки.

Сооружение пройдет через пути МЦД-2 и станет частью финального отрезка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Еще один путепровод появится в Коммунарке. Он соединит Бачуринскую и Бортневскую улицы. Кроме того, сооружение в форме подковы возведут между Ярославским и Дмитровским шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовДиана Жукова