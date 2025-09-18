Путепровод в форме подковы построят на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы построят новый путепровод в форме подковы. Он соединит Анадырский и Хибинский проезды, а переход будет перекинут над путями, что позволит сохранить соседние постройки.

Сооружение пройдет через пути МЦД-2 и станет частью финального отрезка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Еще один путепровод появится в Коммунарке. Он соединит Бачуринскую и Бортневскую улицы. Кроме того, сооружение в форме подковы возведут между Ярославским и Дмитровским шоссе.

