Первый этап реконструкции малого велосипедного кольца завершен в Москве

Первый этап реконструкции малого велосипедного кольца завершили в Крылатском районе Москвы. Новый асфальт уже испытали первые спортсмены.

Однако на треке пока нет разметки, ее нанесут чуть позже. Кроме того, в Сети также появилась информация о том, что изменятся правила проезда по кольцу. Оно будет в одну сторону, по часовой стрелке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

