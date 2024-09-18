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18 сентября, 08:15

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Первый этап реконструкции малого велосипедного кольца завершен в Москве

Первый этап реконструкции малого велосипедного кольца завершен в Москве

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Первый этап реконструкции малого велосипедного кольца завершили в Крылатском районе Москвы. Новый асфальт уже испытали первые спортсмены.

Однако на треке пока нет разметки, ее нанесут чуть позже. Кроме того, в Сети также появилась информация о том, что изменятся правила проезда по кольцу. Оно будет в одну сторону, по часовой стрелке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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