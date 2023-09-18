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18 сентября, 14:45

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Москвичам рассказали, как проходит работа по установке пешеходного моста в центре столицы

Москвичам рассказали, как проходит работа по установке пешеходного моста в центре столицы

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На новом пешеходном мосту в центре Москвы в данный момент проводят отделочные работы. Переправа, которая связала остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном", откроется в ближайшее время.

Огромную конструкцию развернули поперек Водоотводного канала и поставили на опоры на прошлой неделе. Несмотря на то, что вес моста оценивается в 235 тонн и его длина составляет 54 метра, чтобы его доставить и установить понадобилось всего два дня. По задумке новый мост станет частью популярного прогулочного маршрута.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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