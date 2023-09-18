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Новости

Новости

18 сентября, 12:00

Город

Москвичам рассказали о завершении основных работ по строительству нового комплекса ИКБ № 1

Москвичам рассказали о завершении основных работ по строительству нового комплекса ИКБ № 1

Новый дублер Боровского шоссе в ТиНАО готов на 98%

Движение в столице затруднено на улице Серафимовича

Москвичам рассказали, как заморозить годовой абонемент на "Тройке"

Новости часа: на МЦД-3 реконструируют платформу Ховрино

Более 50 снегосплавных пунктов подготовили к осенне-зимнему периоду в Москве

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 50 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Ленинградском проспекте

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Лучшая клиника России инфекционного профиля будет работать в Москве. Завершили строительство нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе. В трех корпусах одновременно смогут проходить лечение более тысячи пациентов.

Когда ждать открытия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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