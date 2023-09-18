Москвичам рассказали о завершении основных работ по строительству нового комплекса ИКБ № 1

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Лучшая клиника России инфекционного профиля будет работать в Москве. Завершили строительство нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе. В трех корпусах одновременно смогут проходить лечение более тысячи пациентов.

Когда ждать открытия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.