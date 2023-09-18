18 сентября, 12:00Город
Москвичам рассказали о завершении основных работ по строительству нового комплекса ИКБ № 1
Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.
Лучшая клиника России инфекционного профиля будет работать в Москве. Завершили строительство нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе. В трех корпусах одновременно смогут проходить лечение более тысячи пациентов.
Когда ждать открытия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.