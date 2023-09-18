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18 сентября, 08:00

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Павильоны "Здоровая Москва" продолжат работать до конца сентября

Павильоны "Здоровая Москва" продолжат работать до конца сентября

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Москвичи могут бесплатно и без записи проверить здоровье в парках – павильоны "Здоровая Москва" продолжат работать до конца сентября.

В расширенную программу входит более 10 исследований. Они направлены на выявление рисков развития болезней, а именно сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем и других.

Павильоны открыты каждый день с 08:00 до 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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