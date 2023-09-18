Москвичи могут бесплатно и без записи проверить здоровье в парках – павильоны "Здоровая Москва" продолжат работать до конца сентября.

В расширенную программу входит более 10 исследований. Они направлены на выявление рисков развития болезней, а именно сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем и других.

Павильоны открыты каждый день с 08:00 до 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.