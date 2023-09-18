Почти 40 тысяч человек приняли участие в Московском марафоне

В столице прошел Московский марафон. В забеге участвовали почти 40 тысяч человек – это рекорд за 10 лет.

На дистанцию вышли профессионалы и любители из России, ближнего и дальнего зарубежья. На выбор было две дистанции: марафонская (42 километра), а также 10-километровая.

Маршрут прошел по центру Москвы. Участники бежали по набережным, Садовому и Бульварному кольцу, а также вдоль стен Кремля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.