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18 сентября, 07:30

Спорт

Почти 40 тысяч человек приняли участие в Московском марафоне

Почти 40 тысяч человек приняли участие в Московском марафоне

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В столице прошел Московский марафон. В забеге участвовали почти 40 тысяч человек – это рекорд за 10 лет.

На дистанцию вышли профессионалы и любители из России, ближнего и дальнего зарубежья. На выбор было две дистанции: марафонская (42 километра), а также 10-километровая.

Маршрут прошел по центру Москвы. Участники бежали по набережным, Садовому и Бульварному кольцу, а также вдоль стен Кремля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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