18 августа, 12:30

Город

"Активные граждане" выберут концепцию обновления дома-книжки на Новом Арбате

Участники проекта "Активный гражданин" выберут концепцию обновления знаменитого дома-книжки на Новом Арбата. На выбор представлены три варианта. Первый сохранит привычный облик "книжки" и дополнит его новым небоскребом, напоминающим свиток.

Второй вариант предусматривает сразу три высотных здания, которые своими линиями будут напоминать облик старой постройки. По третьей концепции предлагается обновить здание по современным технологиям, а сзади возвести еще один дом-книжку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовМария РыбаковаАлексей Пименов

