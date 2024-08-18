Выставка инновационных разработок проходит на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

Выставка инновационных разработок столицы проходит на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Одной из самых интересных площадок стал Центральный выставочный зал "Манеж". Там гостям предлагают ознакомиться с уникальными моделями автомобилей и даже сесть за руль.

Форум-фестиваль, который проходит в столице с 1 августа по 8 сентября, охватывает более 30 площадок. Его программа постоянно обновляется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

