Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

18 августа, 08:30

Город

Выставка инновационных разработок проходит на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

Выставка инновационных разработок проходит на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

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Выставка инновационных разработок столицы проходит на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Одной из самых интересных площадок стал Центральный выставочный зал "Манеж". Там гостям предлагают ознакомиться с уникальными моделями автомобилей и даже сесть за руль.

Форум-фестиваль, который проходит в столице с 1 августа по 8 сентября, охватывает более 30 площадок. Его программа постоянно обновляется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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