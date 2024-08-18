Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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18 августа, 08:15

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Более 90% жилых домов в Москве получили горячую воду после летних отключений

Более 90% жилых домов в Москве получили горячую воду после летних отключений

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В Москве завершаются работы по подготовке к новому отопительному сезону. Так, более 90% жилых домов в Москве получили горячую воду после гидравлических испытаний, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Все работы завершатся до 25 августа. Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду переложили трубопроводы с применением современных технологий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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