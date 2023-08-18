Новости часа: горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за возможной непогоды. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

До 7 баллов обещают вечером на московских дорогах. Таков прогноз ЦОДД на 18 августа.

За пять лет город продал и сдал в аренду на торгах почти 600 земельных участков. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.