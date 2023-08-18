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Общество

Новости часа: горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы

Новости часа: горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы

Новости часа: ЦОДД предупредил о заторах в Москве вечером 18 августа

Указатели стали менять в столичном метро к открытию трех новых станций

Новости часа: предупреждение о непогоде будет действовать до конца 18 августа

Мастер-класс от МЧС организовали в "Лужниках" в рамках МУФ 18 августа

Новости часа: пассажирам бесплатно раздают воду в метро и на вокзалах Москвы из-за жары

В столичном метро стали менять указатели к открытию трех новых станций

Новости часа: синоптики повысили уровень опасности до оранжевого из-за жары в городе

"Актуальный репортаж": где в столице проводят занятия йогой под открытым небом

Всероссийский форум среднего профобразования организовали в рамках МУФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за возможной непогоды. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

До 7 баллов обещают вечером на московских дорогах. Таков прогноз ЦОДД на 18 августа.

За пять лет город продал и сдал в аренду на торгах почти 600 земельных участков. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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