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Новости часа: ЦОДД предупредил о заторах в Москве вечером 18 августа

Новости часа: ЦОДД предупредил о заторах в Москве вечером 18 августа

Указатели стали менять в столичном метро к открытию трех новых станций

Новости часа: предупреждение о непогоде будет действовать до конца 18 августа

Мастер-класс от МЧС организовали в "Лужниках" в рамках МУФ 18 августа

Новости часа: пассажирам бесплатно раздают воду в метро и на вокзалах Москвы из-за жары

В столичном метро стали менять указатели к открытию трех новых станций

Новости часа: синоптики повысили уровень опасности до оранжевого из-за жары в городе

"Актуальный репортаж": где в столице проводят занятия йогой под открытым небом

Всероссийский форум среднего профобразования организовали в рамках МУФ

Новости часа: синоптики предупредили о грозе в Москве 18 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД просит автомобилистов пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик. По данным центра, в городе будут сильные заторы.

Капитальный ремонт путепровода начался в Южнопортовом районе. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Реставрацию памятника космонавту Юрию Гагарину в Москве планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.

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