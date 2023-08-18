Новости часа: ЦОДД предупредил о заторах в Москве вечером 18 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД просит автомобилистов пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик. По данным центра, в городе будут сильные заторы.

Капитальный ремонт путепровода начался в Южнопортовом районе. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Реставрацию памятника космонавту Юрию Гагарину в Москве планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.