Городские службы Москвы приступили к работе в усиленном режиме из-за жары

Городские службы работают в усиленном режиме. Чтобы минимизировать дискомфорт от смога, который приносит потоками ветра из соседних регионов, каждые два часа поливомоечная техника проводит в городе аэрацию. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

На территориях озеленения также дежурит поливомоечная техника, оборудованная первичными средствами пожаротушения. По прогнозам синоптиков, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие 10 дней.

Также Бирюков сообщил о том, что по поручению Сергея Собянина Москва оказывает помощь в тушении пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.