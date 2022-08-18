Концентрация загрязняющих веществ в Москве снизилась в 7 раз – Мосэкомониторинг

В семь раз упала концентрация вредных веществ в воздухе Москвы к 17:00. Эти данные предоставил Мосэкомониторинг.

Тем не менее второй день москвичи чувствуют запах гари из-за пожаров в Рязани. Если 17 августа его ощущали больше на юго-западе, то 18 августа он добрался и до других районов.

Как сообщили синоптики, в ближайшие дни ситуация существенно не изменится. За качеством воздуха усиленно следят, и хотя показания не превышены, москвичам советуют поменьше бывать на воздухе.

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