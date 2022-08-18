Новости последнего часа: доппроверки лесных хозяйств пройдут в Рязанской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дополнительные проверки лесных хозяйств пройдут в Рязанской области из-за пожаров. Об этом заявила Генпрокуратура.

В ближайшие два дня ситуация со смогом в Москве не изменится. Об этом сообщил Мосэкомониторинг.

Все музеи Петергофа будут закрываться на час раньше из-за жары. Об этом рассказали в музее-заповеднике.