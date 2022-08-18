Москвичам показали карту загрязнений воздуха в столице

Мосэкомониторинг не обнаружил превышения нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе столицы из-за смога от лесных пожаров в Рязанской области.

С помощью карты Мосэкомониторинга можно узнать, какой уровень веществ, загрязняющих воздух в столице в данный момент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.