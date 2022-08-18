Пятый дом, построенный по программе реновации в Бабушкинском районе, начали заселять. В новостройку на Печорской переедут 120 семей из двух хрущевок на Ленской.

Они расположены буквально в 350 метрах друг от друга. Дом построили по индивидуальному проекту. Шесть квартир спроектировали таким образом, что в них будет удобно жить маломобильным людям. Первый этаж – нежилой. В перспективе там откроют магазинчики или другие коммерческие организации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.