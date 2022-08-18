Контроль за состоянием воздуха усилили в столице – Роспотребнадзор

Во всех районах Москвы усилили контроль за состоянием воздуха. Об этом сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора. По данным ведомства, запах гари особенно чувствовалась на юге, юго-западе и западе Москвы.

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