Около 2 тыс инженерных сооружений промоют в столице к Дню города

Москву приводят в порядок к Дню города. В этом году он выпадает на 10–11 сентября. Как сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, до этого времени специалисты промоют около двух тысяч объектов. Работы уже идут.

Мосты, тоннели, пешеходные переходы и набережные с причалами ждут водные процедуры. Как отметили в комплексе городского хозяйства, памятники и фонтаны чистят вручную. Также свыше тысячи объектов должны покрасить. Закончить планируют до конца месяца.

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