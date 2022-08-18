Территорию школы № 1220 продолжили благоустраивать на севере Москвы

Московские школы продолжают готовиться к Дню Знаний. На северо-востоке благоустраивают территорию школы № 1220, расположенную на 2-й Новоостанкинской улице. Учащиеся получат современное игровое и спортивное пространство.

В рамках благоустройства реконструируют детские площадки. Для школьников установят садовые качели, поставят сцену. Оборудуют спортивную зону, сделают беговую дорожку. Также планируется заменить асфальт, обновить освещение.

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