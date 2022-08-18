Жилища северных народов можно увидеть на фестивале Русского географического общества. Увидеть жилища коренных народов Якутии и Башкирии и послушать традиционные песни Тувы или Дагестана можно в парке Зарядье. Там открылся пятый фестиваль Русского географического общества.

В программе – более 80 лекций известных ученых и путешественников, встречи с фотографами и кинематографистами, а также интеллектуальные викторины для детей и взрослых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.