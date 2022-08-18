Новые пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле станции БКЛ "Аминьевская"

Возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии приступили ко второму и третьему этапам благоустройства. Там поставят 13 современных остановок с зарядными устройствами и возможностью беспроводной связи, а на маршрутах к метро появятся удобные лавочки.

Для освещения территории установят 500 фонарей и уличных торшеров. Также планируется расширить тротуары, обновить дорожное покрытие и сделать парковочные карманы. Основные работы завершат до конца года, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, в этом году благоустроят улицы Озерную и Матвеевскую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.