Москвичам рассказали, как будет выглядеть Комсомольская площадь после реконструкции

На Комсомольской площади стало заметно свободнее. Там изменили схему движения и перенесли парковки. Благодаря этому у трех вокзалов стало меньше заторов.

Сейчас на площади идет масштабная реконструкция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.