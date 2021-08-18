В Москве благоустроили прилегающие территории вокруг 23 обновленных поликлиник

В Москве благоустроили территории всех поликлиник, которые отремонтировали по новому стандарту. Это 23 комплекса, которые расположены по всему городу.

В департаменте здравоохранения отметили, что москвичи приходят в поликлиники не только за лечением, но и за профилактическим осмотром. Важно, чтобы это вызывало приятные эмоции и было комфортно.

Так, вокруг зданий разбили газоны, высадили деревья, которые не вызывают аллергии. Установили лавочки и новое освещение, чтобы можно было в приятных условиях дождаться приема врача или отдохнуть после него. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.