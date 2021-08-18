Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции площади трех вокзалов

У площади трех вокзалов продолжается масштабная реконструкция. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что большой объем работ связан со строительством участка от станции "Каланчевская".

"Это в районе трех вокзалов – Ленинградского, Ярославского и Казанского – до платформы Карачарово. Это очень важный этап, который нам позволит несколько объектов расширить, построить дополнительные пути. Очень такая уникальная операция", – сказал Бочкарев

Подробнее о реконструкции площади трех вокзалов – в эфире телеканала Москва 24.