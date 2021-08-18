Работы в рамках второго этапа благоустройства возле вокзала Восточный выполнены на 65%. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На первом этапе привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, установили новые фонари.

Теперь создают удобные подъездные пути и строят дорогу к Амурской улице, по которой пустят общественный транспорт. Под эстакадой Северо-Восточной хорды появится большое парковочное пространство, оборудуют велобокс. На территории у вокзала разобьют большой газон, установят более 30 новых фонарей и лавочки.

Завершить работы планируют уже осенью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.