Фестиваль VK Fest соберет тысячи зрителей в Москве

Один из главных музыкальных фестивалей страны состоится в Москве в выходные, 19 и 20 июля, в "Лужниках". На нескольких сценах и развлекательных площадках VK Fest объединит самых популярных российских исполнителей и тысячи зрителей.

Посетители мероприятия смогут принять участие во встречах с блогерами и автограф-сессиях, конкурсах и мастер-классах. Хедлайнеры фестиваля были выбраны по предпочтениям пользователей приложения "VK Музыка".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.