Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 14:45

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Новости часа: проектирование участка между ТиНАО и трассой М-2 "Крым" стартовало

Новости часа: проектирование участка между ТиНАО и трассой М-2 "Крым" стартовало

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началось проектирование участка между дорогой Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево и трассой М-2. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вечером 20 и 27 июля интервал движения "Ласточек" на МЦК сократят из-за концертов в "Лужниках", сообщили в МЖД.

Бульвар с арт-маршрутом появится в жилом квартале "Прокшино" в ТиНАО, заявили в Москомархитектуре.

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