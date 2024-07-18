Новости часа: проектирование участка между ТиНАО и трассой М-2 "Крым" стартовало

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началось проектирование участка между дорогой Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево и трассой М-2. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вечером 20 и 27 июля интервал движения "Ласточек" на МЦК сократят из-за концертов в "Лужниках", сообщили в МЖД.

Бульвар с арт-маршрутом появится в жилом квартале "Прокшино" в ТиНАО, заявили в Москомархитектуре.