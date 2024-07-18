Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 12:15

Город

Депутат МГД Метлина: камеры видеонаблюдения повысят безопасность в парке Тропарево

Депутат МГД Метлина: камеры видеонаблюдения повысят безопасность в парке Тропарево

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Депутат Мосгордумы Наталия Метлина выступила с инициативой по установке камер видеонаблюдения в парке Тропарево. Живущие рядом с парком москвичи на встрече с депутатом отметили, что в зоне отдыха необходимо усилить комплексные меры безопасности из-за подозрительных компаний и случаев вандализма.

Известно, что Метлина обратилась с данной инициативой к руководству ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО", в ведении которого находится эта зона отдыха.

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