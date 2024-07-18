Депутат МГД Метлина: камеры видеонаблюдения повысят безопасность в парке Тропарево

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина выступила с инициативой по установке камер видеонаблюдения в парке Тропарево. Живущие рядом с парком москвичи на встрече с депутатом отметили, что в зоне отдыха необходимо усилить комплексные меры безопасности из-за подозрительных компаний и случаев вандализма.

Известно, что Метлина обратилась с данной инициативой к руководству ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО", в ведении которого находится эта зона отдыха.