18 июля, 12:15Город
Депутат МГД Метлина: камеры видеонаблюдения повысят безопасность в парке Тропарево
Депутат Мосгордумы Наталия Метлина выступила с инициативой по установке камер видеонаблюдения в парке Тропарево. Живущие рядом с парком москвичи на встрече с депутатом отметили, что в зоне отдыха необходимо усилить комплексные меры безопасности из-за подозрительных компаний и случаев вандализма.
Известно, что Метлина обратилась с данной инициативой к руководству ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО", в ведении которого находится эта зона отдыха.