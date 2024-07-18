Праздник сладостей и мороженого решили провести в Москве во второй раз

В рамках фестиваля "Лето в Москве" на Тверском бульваре снова проходит праздник сладостей и мороженого. Его участники подготовили для гостей необычные виды напитков и десертов, в том числе сорбеты из карельских ягод, японские десерты "Моти" или тыквенный лимонад.

Помимо угощений, на фестивале будут идти различные мастер-классы. Например, юные гости смогут украсить посуду и аксессуары, а также посмотреть театральное шоу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.