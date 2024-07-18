Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 07:15

Город

Еще три платных дороги построят в Москве

Еще три платных дороги построят в Москве

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

В Коммунарке построена новая школа

Новости часа: основные строительные работы на Южной рокаде завершатся до конца года

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Открытую тренировку организовали для жителей Северного Бутова

Новости часа: движение на Пресненском Валу перекрыли из-за пожара

Цветной бульвар посвятили цирковому искусству в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Столичные предприятия увеличили производство игрушек в 3,5 раза в 2023 году

Строительные работы на пяти участках Южной рокады завершены

Платные магистрали востребованы у водителей и полезны для разгрузки общегородского трафика. Скоро еще три таких дороги откроют в Москве.

Одна из них соединит Ленинградское шоссе и 3-й Магистральный проезд, вторая – улицы Свободы и Живописную, третья – улицу Трофимова и Севастопольский проспект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогистроительствовидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика