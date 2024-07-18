Еще три платных дороги построят в Москве

Платные магистрали востребованы у водителей и полезны для разгрузки общегородского трафика. Скоро еще три таких дороги откроют в Москве.

Одна из них соединит Ленинградское шоссе и 3-й Магистральный проезд, вторая – улицы Свободы и Живописную, третья – улицу Трофимова и Севастопольский проспект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.