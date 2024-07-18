18 июля, 07:15Город
Еще три платных дороги построят в Москве
Платные магистрали востребованы у водителей и полезны для разгрузки общегородского трафика. Скоро еще три таких дороги откроют в Москве.
Одна из них соединит Ленинградское шоссе и 3-й Магистральный проезд, вторая – улицы Свободы и Живописную, третья – улицу Трофимова и Севастопольский проспект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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