Москвичам рассказали об экскурсиях в формате скетчинг в Капотне

Москвичи и гости города могут отправиться на экскурсию в Капотню. Столичный район знаменит тем, что здесь располагается Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).

Экскурсии в Капотню уже третий сезон организует МНПЗ совместно с Музеем Москвы. Этим летом в программе прогулок появился новый формат, который называется скетчинг. Это экскурсия в сопровождении художника, который делает зарисовки по пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.