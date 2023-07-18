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16:45

Культура

Москвичам рассказали об экскурсиях в формате скетчинг в Капотне

Москвичам рассказали об экскурсиях в формате скетчинг в Капотне

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Москвичи и гости города могут отправиться на экскурсию в Капотню. Столичный район знаменит тем, что здесь располагается Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).

Экскурсии в Капотню уже третий сезон организует МНПЗ совместно с Музеем Москвы. Этим летом в программе прогулок появился новый формат, который называется скетчинг. Это экскурсия в сопровождении художника, который делает зарисовки по пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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