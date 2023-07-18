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Политика

Москвичам рассказали о сотрудничестве столицы с государствами Африки и Южной Америки

Москвичам рассказали о сотрудничестве столицы с государствами Африки и Южной Америки

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Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры пройдет в Москве на этой неделе. Открытие состоится в пятницу, 21 июля.

А на следующей неделе столичная делегация примет участие в саммите и экономическом форуме "Россия – Африка". Он пройдет в Санкт-Петербурге.

По словам министра правительства Москвы Сергея Черемина, столица активно развивает сотрудничество с государствами Африки, Латинской и Центральной Америки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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