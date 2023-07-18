Пятнадцать пешеходных мостов через пруды-регуляторы обновят на юго-востоке столицы. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Реконструкция прудов в Марьино началась еще весной. Водоемы очищают от илового осадка, благоустраивают береговые полосы и ремонтируют инженерные сооружения. На пешеходных переходах проведут пескоструйную очистку и покрасят поверхности. На двух мостах заменят ограждение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.