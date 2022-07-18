Новости последнего часа: Музей Москвы проведет бесплатные экскурсии по Капотне

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Музей Москвы проведет бесплатные экскурсии по Капотне с посещением МНПЗ.

Турция может заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если не выполнят ее требования. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Генпрокуратура ДНР подтвердила получение данных о вине ВСУ во взрыве драмтеатра Мариуполя, сообщили в ведомстве.