Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадала Зеленый проспект в ВАО Москвы. Быстрее всех правильный ответ прислала телезрительница Татьяна.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.