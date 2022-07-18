Новости последнего часа: ряд улиц в центре и на западе Москвы перекроют 23 июля

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Ряд улиц в центре и на западе Москвы перекроют 23 июля из-за велогонки. Об этом рассказал Дептранс.

Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Таджикистаном с 30 августа, сообщили в РЖД.

Ведущие банки РФ к 2024 году переведут свои системы на российское ПО. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.