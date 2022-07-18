Новости последнего часа: в столице призвали закрыть летние веранды из-за непогоды

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра в Москве. Об этом сообщили власти.

По итогам 2021 года уровень бедности в России снизился до 11%, но темпы и скорость этого недостаточны. Об этом заявил Владимир Путин.

H&M с 1 августа планирует открыть магазины для проведения распродаж. Об этом рассказали в пресс-службе компании.