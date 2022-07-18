Специалисты благоустроят Конюшковскую улицу в Москве

На Конюшковской улице пройдут работы по благоустройству. Там появятся комфортные места для прогулок и отдыха, а также новый пешеходный переход и современные остановки.

На улице установят более 50 новых фонарей и торшеров с энергоэффективными светильниками. По финальной части завершения работ вдоль проезжей части тротуара будет высажено более 50 деревьев и свыше 40 кустарников.

Ранее в ЦАО уже были благоустроены Новинский бульвар, улицы Новый Арбат и Красная Пресня, площади у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская". Обновление Конюшковской улицы позволит закончить благоустройство этого квартала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.