Собянин открыл после комплексной реконструкции детскую поликлинику в Ясеневе

В Ясеневе заработала детская поликлиника после реконструкции. Медучреждение открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Четырехэтажное здание на Голубинской улице начали ремонтировать в 2020 году. За это время поликлинику практически полностью перестроили. Подробнее о работе поликлиники – в эфире телеканала Москва 24.