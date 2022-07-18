Участок БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка" закроется почти на месяц

Почти на месяц закрывается участок БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка". Ограничения необходимы для включения в состав кольца нового участка от "Электрозаводской" до "Савеловской".

Во время ограничений на новом участке БКЛ будет установлено оборудование для контроля движения поездов, уложены кабельные линии, проведена интеграция инженерных систем. Вдоль закрытого участка будет курсировать электробус Т42. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.