Участок БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка" будет закрыт с 23 июля

С 23 июля по 22 августа будет закрыт участок Большой кольцевой линии от "Савеловской" до "Петровского парка". За это время специалисты присоединят к БКЛ еще три станции – "Марьину Рощу", "Рижскую" и "Сокольники".

Во время ограничений пассажирам рекомендуют пользоваться станцией "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии, Кольцевой линией или электробусом Т42. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.