Температура в Москве снова поднялась выше 30 градусов

Сегодня в Москве снова выше 30 градусов тепла. Москвичи в поисках прохлады тянутся к водоемам.

Какие пляжи города и области самые популярные? Сколько до них добираться и есть ли там парковки? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.